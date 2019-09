I bus superano la prova: «Ora biglietterie automatiche»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I TRASPORTI TREVISO Una fermata saltata a Treviso, un paio di bus sovraffollati nella zona di Castelfranco e nella Pedemontana, la richiesta di una navetta in più a Paderno del Grappa, qualche protesta e tanta pazienza davanti alle richieste dell'ultimo minuto. Questo sul fronte delle segnalazioni. Per quanto riguarda i progetti futuri, invece, si punta a installare una biglietteria automatica nei punti vendita delle principali città (oggi c'è solo a Treviso) per sgravare gli sportelli almeno dalla vendita dei singoli biglietti, in modo da...