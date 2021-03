Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COLLE UMBERTOQuale bambino non sarebbe felice alla vista di un pony? Ma non sempre questo è possibile, specie in questi giorni di pandemia. Così ci ha pensato Sabina Antoniazzi, ex manager che dopo un passato in grandi aziende è rientrata nel Veneto per fondare Articolo V Horse Academy, che oggi, con la sua scuola di equitazione è il primo centro equestre del Veneto per numero di tesserati (oltre 500), di cui il 60% ha meno di 18 anni. E...