I 18 doni di Elisa ad Anna «Il film per nostra figlia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIA SPRESIANO «Anna vedrà mamma Elisa al cinema. Ma ha già sviluppato un rapporto con lei tutto suo. Le parla, la saluta, le mostra le sue conquiste. Sta cercando una sua chiave. Ed è serena. Questo per me è fondamentale». Alessio Vincenzotto sa cosa significhi vedere la propria vita cambiata in pochissimi mesi. E nonostante il tempo trascorso dalla scomparsa di sua moglie Elisa Girotto, nulla sarà più uguale. «Vivo per nostra figlia. Come lei avrebbe voluto. Ci siamo parlati a lungo negli ultimi due mesi di Eli, ci siamo detti...