I 15 nuovi ambulatori entro il 2020

I lavori per l'ampliamento di Borgo Cavalli dovrebbero partire all'inizio del prossimo anno. L'obiettivo è chiuderlo entro fine 2020: si stima che potrà superare di gran lunga quota mezzo milione di prestazioni all'anno. L'intervento costerà 300mila euro. Non un'enormità. Dopotutto i 15 nuovi ambulatori verranno ricavati riconvertendo gli uffici amministrativi, quelli sopra il tunnel di ingresso, che in passato erano già stati usati come ambulatori. Le difficoltà maggiori riguarderanno l'adeguamento dell'ascensore. Con più ambulatori e...