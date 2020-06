IL TESTIMONE

FARRA DI SOLIGO «Sento tanto freddo, ma forse va un po' meglio». Sono state le ultime parole di Vittoria De Paoli, 14 anni, giovane attrice in una fiction televisiva con Cristiana Capotondi e Alessio Boni, estroversa, solare, un futuro luminoso che la attendeva a braccia aperte. Le ha rivolte alla famiglia che per prima ha soccorso lei e l'amico A.S. dopo il tremendo schianto. Nonostante il giovane viso tumefatto e insanguinato, Vittoria sembrava essersi ripresa. Invece due ore dopo i medici si sono dovuti arrendere: per lei non c'era più nulla da fare.

«Li ho visti lì, stesi a terra. Immobili. Temevo fossero morti entrambi». Angelo vive a due passi dal luogo dello schianto costato la vita alla ragazzina. Con il figlio e la moglie è uscito per primo in strada dopo essere trasalito sentendo il frastuono dell'incidente. È stato lui a chiamare i soccorsi e a praticare le prime manovre salvavita sui ragazzi stesi sull'asfalto. L'uomo è categorico: «Io non voglio apparire, nessuna pubblicità personale su una tragedia, ho solo fatto quello che chiunque altro avrebbe dovuto fare. Però una cosa vorrei che fosse detta: la vita è una sola ed è preziosa, specie quando si è così giovani. Anche quando ci sentiamo invincibili dobbiamo ricordarlo e averne cura».

ATTIMI CONCITATI

L'uomo non ha assistito all'incidente, ma è uscito di casa una manciata di secondi più tardi e ha visto lo strazio dei corpi. «Come abbiano fatto a finire da quel lato, addosso al lampione, dovranno stabilirlo gli inquirenti. Quel che è certo è che non c'è stato accenno di frenata, nessun tentativo di buttarsi a terra lateralmente per evitare l'impatto frontale racconta l'uomo Ero nel giardino sul retro e ho sentito il rumore di due scooter. Un attimo dopo c'è stato il boato». Chiama il figlio, si precipitano fuori. Li segue la moglie. «I due amici che hanno visto tutto, un ragazzo e una ragazza, piangevano e gridavano i loro nomi ma quei due poveri giovani erano stesi a terra immobili. Una scena resa ancor più agghiacciante dal buio, poiché nell'impatto la parte superiore del vecchio lampione è piombata sul selciato lasciando l'incrocio nella semi oscurità». Il timore è stato che qualcuno potesse travolgerli all'improvviso: «Mio figlio è entrato in casa a cercare un triangolo catarifrangente. Questa è una strada poco trafficata, ma proprio per questo tanti la percorrono a velocità elevata e a questo crocevia tutti credono di avere la precedenza, avevo paura che qualche automobile ci falciasse» aggiunge.

LE VITTIME

«Ho chiamato il 118 dicendo loro di correre, perché temevo morissero entrambi davanti a me. Il 16enne era svenuto e rantolava debolmente, vedevo il respiro affannoso e una gamba evidentemente rotta. La ragazzina invece aveva il viso pieno di sangue ma tastandole il collo ho sentito il battito cardiaco e quando mia moglie è uscita con una coperta si è leggermente ripresa spiega Si è messa a sedere contro un muretto, ci ha detto di avere molto freddo ma di sentirsi un po' meglio». Quanto però la situazione fosse grave i presenti hanno cominciato a intuirlo poco dopo. «Con le nostre minime nozioni di primo soccorso abbiamo fatto il possibile, ma non abbiamo voluto toccarli troppo rischiando di peggiorarne le condizioni. Abbiamo tenuto distanti anche gli amici, arrivati in una decina dopo che la ragazza che aveva assistito alla scena era andata a piedi a chiamarli. Gridavano Vittoria, Vittoria!. Il giovane A.S. è stato intubato e caricato sull'ambulanza, mentre invece con la 14enne credo ci siano state delle complicanze nella fase dell'intubazione. Non ho realizzato precisamente quanto accadesse, ma credo avesse patito un forte colpo sia al viso che al collo e chissà in quanti altri punti vitali. I sanitari hanno fatto davvero ogni sforzo possibile per aiutarli, speravo di cuore che il fatto che la ragazza si fosse alzata e ci avesse parlato fosse un buon segno. Poi sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze e, infine, la tremenda notizia. Ora spero vivamente che quel povero ragazzo riesca a riprendersi anche se purtroppo nulla cancellerà il dramma che ha sconvolto non una, ma due famiglie».

Serena De Salvador

