«Ho saldato i debiti e ora sono in miseria»

L'INCHIESTATREVISO I prelievi per 36 milioni di euro dal caveau della Nes sono stati una rovina per tutti. In primis per Luigi Compiano. È quanto filtra a margine della prima udienza del processo principe a carico del patron della North East Services, quello in cui è l'unico imputato per appropriazione indebita aggravata, bancarotta documentale e semplice. «Mi hanno ridotto in miseria, ora vivo nelle difficoltà. Ma ho saldato i miei debiti con lo Stato, ho pagato» sono le uniche parole di Compiano che, come peraltro ha sempre fatto...