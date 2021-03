(gz) Curare un orto per superare le barriere della pandemia. Gli 86 alunni della primaria Barbarigo di Liedolo, dell'istituto comprensivo di San Zenone, si ritrovano a scuola proprio per coltivare un appezzamento di terreno, messo a disposizione dalla parrocchia a 60 metri dalla scuola, trasformato in orto nonostante la zona rossa e la dad. Proposto da alcuni insegnanti all'inizio dell'anno scolastico, il progetto parte dalla consapevolezza che i bambini hanno subito pesantemente il distanziamento fisico che ha comportato difficoltà di relazione e una generale diffidenza. Con l'aiuto di alcuni nonni del paese che si sono occupati dell'aratura e della fresatura del terreno, sono nate 11 aiuole. Con la zona rossa i pilastri del progetto non sono venuti meno. Sfruttando la possibilità di poter passeggiare all'aria aperta nei pressi della propria casa, a turno i bambini annaffiano l'orto mentre l'incontro del mercoledì per fare il punto è confermato, ma in modalità online. La dirigente Paola Zanon: «Sappiamo che la pedagogia si è orientata nel riscoprire e valorizzare l'ambiente esterno come risorsa educativa, spazio formativo, esperienziale, sensoriale mediante una progettualità outdoor education».

