Guardia di Finanza all'ex caserma Salsa: il Demanio insiste

IL PROGETTOTREVISO «L'osservazione arrivata al Piano degli Interventi è un passo necessario per procedere nel percorso individuato». Il sindaco Mario Conte non si sbilancia troppo, ma la trattativa con il Demanio per traslocare la sede della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate dalla cittadella delle Istituzioni dell'Appiani all'ex caserma Salsa procede speditamente. Entro la fine di questo mandato, dicono da Ca' Sugana, potrebbe già essere terminato tutto l'iter burocraticoL'OBIETTIVOE Il contenuto della richiesta è molto...