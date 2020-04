IL REPORTAGE

TREVISO Senza non si esce ma i guanti, presidio sanitario obbligatorio insieme alle mascherine, non si trovano. O meglio: a Treviso ne abbiamo scovati soltanto da Capelli e capelli, negozio specializzato in articoli tricologici ed hairstyle, 8 scatole da 100 pezzi ma di vendibili ce ne è non più di una confezione a testa. «Perché finiti questi - spiega Paola da dietro il bancone - non sappiamo se e quando ne arriveranno ancora. Molti clienti entrano solo per i guanti in lattice e da quando è diventato obbligatorio metterli per entrare nei negozi vanno letteralmente a ruba. Noi abbiamo il nostro fornitore che ci approvvigiona ma francamente sapere quando e se torneranno essere disponibili è un terno all'otto». Proprio come trovarli nei supermercati della città. Al Pam Panorama di Piazza Borsa non ne vedono praticamente dall'inizio del lockdown. «Sono settimane che gli aspettiamo - spiega il capo reparto - praticamente è come cercare un ago nel pagliaio. Ne avevamo all'inizio della crisi, poi improvvisamente sono stai tutti acquistati, prima gli articoli della nostra marca poi quelli più costosi. Da allora malgrado vengano fatti gli ordini non ne arrivano. E la domanda cresce, moltissimi clienti chiedono addirittura di prenotarne delle confezioni perché dal 4 maggio si potrà uscire solo con quelli».

I PREZZI

I prezzi? Dai 3,50 per quelli più economici ai 6,90 per quelli più resistenti, utilizzabili fino a 25 volte. A trovarli, però. «Ogni giorno potrebbe essere quello buono per una nuova consegna - spiegano invece al supermercato che aderisce al circuito Conad di Piazza Duomo - noi continuiamo a ordinarne ma non arrivano. È dal 10 marzo che funzione così, con ordinativi sempre e solo inevasi. Ce ne sarebbero di varie marche e prezzi (da 1 e 70 centesimi fino a sei) dai più resistenti a quelli da battaglia ma la risposta del fornitore è sempre la stessa, e cioè che bisogna aspettare». Stessa musica anche alla Despar di Piazza Matteotti. «Volendo - spiegano - abbiamo i guanti da cucina, che però sono un'altra cosa perché non sono registrati come presidio sanitario. E pensare che prima dell'emergenza Corona Virus era un articolo che non comprava quasi nessuno, adesso invece sono tre settimane che attediamo un carico ma non arrivano, sembra che spariscano prima di essere impacchettati per arrivare al supermercato. I tempi per riempire gli scaffali? Non ne abbiamo e non facciamo previsioni. Ma se continua in questo modo temo proprio staremo senza per altri due settimane».

LA SITUAZIONE

Non va meglio al negozio di saponi e make up Caddy's, sempre in Piazza Matteotti. «Ce ne sono arrivati due settimane fa - spiega la titolare - e come sono apparsi sugli scaffali così sono scomparsi. L'ultima spedizione è durata meno di un giorno e a me non resta che aspettare e dire ai clienti che per il momento non ce ne sono. Il distributore sostiene che non riesce a fare fronte alle richieste e quindi gli arrivi sono moto dilatati nel tempo. Ma con la richiesta che c'è le scorte praticamente si esauriscono subito, ne servirebbero tre, quattro volte tanto per soddisfare la domanda soltanto di questo negozio».

LE SOLUZIONI

Dall'altra parte della strada c'è il supermercato In's, colosso del discount. «Guardi - dice Irma- per descriverle la situazione le dirò un cosa: noi ai nostri clienti siamo costretti a dare sacchetti per il congelatore. Abbiamo visto i guanti per qualche giorno dopo il 10 marzo, poi le scorte sono andate e non sia più riusciti ad averne. Abbiamo resistito circa una settimana con i guanti da bancone, quelli per intenderci che vengono utilizzati dalle persone che si avvicinano ai freschi e alla verdura, ma anche quelli sono andati in un attimo. E siccome dentro ai supermercati si può entrare solo con la mascherina e i guanti utilizziamo l'accorgimento dei sacchetti da freezer da far indossare alle persone che entrano ma ovviamente la sicurezza è un'altra cosa. Ma io so di negozi che ne hanno, probabilmente i distributori preferiscono quelli perché il prezzo di vendita è sicuramente più alto rispetto ai supermercati. Io non lo vorrei dire ma questa crisi, per qualcuno, si è trasformata in un vero affare».

Denis Barea

