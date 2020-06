VERSO LA MONTAGNA

FREGONA Grotte del Caglieron, ma anche Pizzoc e Cansiglio, presi d'assalto per una giornata fuori-porta ieri, 2 giugno, da numerosi trevigiani e veneti. E non sono mancate le lunghe code d'auto lungo la strada provinciale del Cansiglio, ma anche lungo la strada che attraversa l'abitato di Piai e che poi prosegue per Breda dove si trovano le grotte del Caglieron, il sito naturalistico salito alla ribalta nazionale, e non solo, quattro anni fa con un terzo posto come Luogo del cuore del Fai. La montagna, ma anche le grotte, tornano a vivere dopo il lockdown.

L'AFFLUSSO

E l'afflusso ieri, complice anche la giornata di sole che ha tenuto fino al primo pomeriggio, è stato davvero notevole, come ai tempi pre-pandemia. Per i locali di Fregona quella di ieri è stata una boccata di ossigeno e il paese si è animato. Per gestire la situazione viaria sono entrati in servizio anche alcuni volontari della protezione civile, così come già avveniva nella stagione estiva in passato.

Complice anche la stretta strada che conduce alle grotte del Caglieron, criticità questa più volte palesata in passato alla Provincia, ente titolare su questa via, in località Piai che per la conformazione dell'abitato si presenta come un imbuto si sono verificate in tarda mattinata lunghe code. Alcuni residenti di Piai e di Sonego hanno allertato anche la polizia locale perché per percorrere il chilometro che separa Mezzavilla, dove si trova il municipio, a Piai ci hanno impiegato più di trenta minuti.

LE LAMENTELE

E le lamentele non sono mancate. «Se si fosse verificata una qualche emergenza sanitaria, per l'ambulanza sarebbe stata un'impresa arrivare a Piai, a Sonego, a Ciser o alle grotte del Caglieron osserva il consigliere comunale Daniele Dal Mas -. Sarebbe stato necessario l'intervento dell'elicottero». Dopo le lamentele, la protezione civile non è mancata di intervenire sul posto per gestire la viabilità, indirizzare le auto verso i parcheggi che in poco tempo erano già al completo o invitare i turisti a lasciare l'auto a Fregona e a salire a piedi per il sentiero del Pont de Fer fino alle grotte del Caglieron.

In sopralluogo alle grotte anche l'amministrazione comunale, che da ieri ha riaperto i servizi igienici per i visitatori e l'info-point, il tutto nel rispetto delle disposizioni anti-covid. E sempre in linea con l'emergenza coronavirus, sono stati istituiti dei sensi unici di marcia all'interno del sito naturalistico, così da evitare assembramenti.

PIENONE

Pienone anche sul Pizzoc e sul Cansiglio, pure presi ieri d'assalto da escursionisti e famiglie. Malghe e agriturismi hanno lavorato a pieno regime, pur dovendo fare i conti con le limitazioni dei posti a sedere nel rispetto del distanziamento sociale. E nel primo pomeriggio, con l'arrivo del brutto tempo, molti si sono rimessi in auto per rientrare a casa, con l'effetto contrario rispetto al mattino: intorno alle 16 sono state segnalate lunghe code sulla provinciale del Cansiglio, nel tratto che attraversa l'abitato fregonese da Osigo alle Fratte, in direzione Vittorio Veneto.

Claudia Borsoi

