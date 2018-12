Grigoletto: «La giunta ora salvi il no-profit»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VOLONTARIATOTREVISO «Se il Governo taglia, il Comune rammendi». Dal Pd si levano voci fortemente critiche sull'inserimento del raddoppio dell'Ires, la tassa su enti e associazioni no profit. In pratica, sul volontariato. Il dietrofront dell'esecutivo non convince e sul tema le minoranze a palazzo dei Trecento si fanno sentire: «Non si può restare silenti attacca l'ex vicesindaco e assessore al Sociale Roberto Grigoletto - Un esercito di 450 associazioni, 80 mila soci 8 mila volontari rischia di sparire, ma soprattutto verranno meno...