Grigoletto: «Il nostro problema erano certi consiglieri»

L'EX VICESINDACOTREVISO Roberto Grigoletto, ex vicesindaco e attuale consigliere comunale del Pd, manifesta tranquillità di fronte alle verifiche in corso e spiega il clima che si respirava nella maggioranza di centrosinistra.Timori per questa indagine della Corte dei Conti?«Di indagine non si sta parlando, se non erro; siamo in fase di ispezione, doverosa, da parte della Guardia di Finanza a fronte di un esposto prettamente politico. Preoccupato? Affatto. Scocciato? Molto: speravo e con me in molti, che, vista la composizione del Consiglio...