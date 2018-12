Grigoletto: «A/27 libera e non si faccia il terraglio Est»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROPOSTATREVISO Liberalizzare il tratto trevigiano della A/27 per evitare il Terraglio Est: questo il senso di una mozione presentata dal centrosinistra e che verrà discussa nel prossimo consiglio comunale. Il primo firmatario è l'ex vice sindaco Roberto Grigoletto, che si schiera a difesa del quartiere di Sant'Antonino.LA RICHIESTA«Chiediamo al Sindaco di riprendere il confronto con Autostrare a proposito del progetto di liberalizzazione della A27; progetto che può articolarsi ed essere realizzato in diversi modi, come illustriamo...