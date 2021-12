Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(mf) Pronti a mostrare non solo il biglietto, ma anche il Green pass. Da lunedì si potrà prendere l'autobus o la corriera, così come il treno, con la certificazione verde temporanea, che si ottiene a fronte di un tampone per il Covid con esito negativo. Vale per tutti i passeggeri con più di 12 anni. «Si raccomanda di tenere a disposizione il Green pass, al fine di agevolare i controlli, che saranno effettuati anche a campione» avverte...