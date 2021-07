Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GLI APPUNTAMENTITREVISO Corsie preferenziali per chi deve andare in vacanza e per il personale sanitario che non si è ancora vaccinato contro il Covid. Sono 3.150 i posti in più che le prossima settimana (dal 2 all'8 agosto) verranno espressamente riservati a queste due categorie nei centri vaccinali dell'Usl della Marca. «Abbiamo voluto dedicare gli appuntamenti a chi deve partire a breve per motivi di turismo spiega Francesco Benazzi,...