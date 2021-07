Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOTREVISO C'è chi si è vaccinato, pure più del dovuto, ma ora non riesce a ottenere il Green pass corretto. E c'è anche chi non è ancora riuscito a vaccinarsi e non vede l'ora di poterlo fare. Non mancano i contrattempi nella maxi campagna anti-Covid. Il primo caso riguarda Laura Giannetti e Guido Ruggiero, docenti rispettivamente di lettere moderne e di storia all'Università di Miami. Il 5 aprile avevano ricevuto la prima dose di...