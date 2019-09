Grattacielo di via Pisa rilancio e svolta green

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FUTUROTREVISO Nuove facciate con pareti ventilate, pompa di calore geotermica e impianti fotovoltaici. Il grattacielo di via Pisa si prepara a cambiare definitivamente volto attraverso una svolta green, sostenuta dagli ecobonus, e contemporaneamente a raddrizzare i propri conti in rosso. Un salto nel futuro per la Tower house di Treviso. Ieri pomeriggio l'assemblea dei condomini ha approvato quasi all'unanimità la proposta di affidare lo studio per il rilancio dell'intero complesso ad Ase, società della galassia della multiutility Hera,...