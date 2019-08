Grandi firme in città «Una piccola Milano»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOTREVISO Una città dove il commercio sia fatto di piccole botteghe, ma anche grandi marchi, quelli che da un po' di anni hanno preferito spostarsi verso altri lidi e che il vicesindaco Andrea De Checchi, con delega alle attività commerciali, vuole invece riportare in città. Il richiamo di una griffe di prestigio, come le grandi marche della moda un tempo presenti in centro storico, andrebbe garantire quel qualcosa in più all'offerta cittadina. Ma sarebbe anche la ciliegina sulla torta, l'apice di un percorso di crescita fatto di...