IL CONVEGNOTREVISO La prima sfida della Grande Treviso è già pronta: finanziare il progetto che prevede la realizzazione di una rete di piste ciclabili in grado di unire i territori dei 20 comuni che hanno aderito all'aggregazione. È un primo test per oliare i meccanismi di uno strumento sostenuto dall'Anci, mirato a unire le forze delle amministrazioni e presentare proposte in grado di intercettare i fondi messi a disposizione del Pnrr....