Grande Guerra, adesso la mostra è itinerante

VITTORIO VENETODa Londra a Torino, e poi in un tour itinerante, che in Italia porterà le immagini della Grande Guerra nelle principali scuole e accademie dell'esercito. È Storming the Skies. The Saga of the Italian Front, la mostra fotografica a testimonianza delle guerre in alta montagna, in laguna e dell'intervento inglese sul fronte italiano, con scatti provenienti dal fondo Luigi Marzocchi del Museo della Battaglia e dagli archivi dell'ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito italiano. Dopo essere ritornata a casa con il...