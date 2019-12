CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(gr) Doveva essere una giornata di festa, gioiosa e serena. Una classica domenica pre-natalizia in cui tutto il paese si ritrovava per il tradizionale concerto di Natale in Chiesa. Si sarebbero dovute ascoltare le classiche canzoni del periodo, stando assieme e respirando la vita della comunità sotto l'ombra del campanile in una bella giornata di sole, anche se invernale. E invece, come una doccia fredda, anche le iniziative in calendario ieri sono state cancellate. Era infatti in programma, proprio a Campobernardo, il tradizionale concerto...