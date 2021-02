IL MEDICO

TREVISO Brunello Gorini va in pensione. Dopo quarant'anni vissuti da medico di famiglia, lo storico dottore di Salgareda e Ponte di Piave lascerà alla fine di febbraio. Ma resterà fin da subito a disposizione per eseguire i vaccini anti-Covid nel momento in cui la campagna verrà avviata su larga scala per tutta la popolazione. «Se ci sarà bisogno, sono pronto a essere tra i vaccinatori», conferma il diretto interessato. Lui ha ricevuto la prima dose rispondendo il 9 febbraio alla chiamata dell'Usl della Marca dedicata agli operatori della sanità in servizio nel territorio. Il richiamo è previsto per l'inizio di marzo. Poi si potrà cominciare. Gorini compirà 70 anni proprio il primo marzo.

IL PERCORSO

È il segretario della Fimmg di Treviso, la federazione dei medici di famiglia. Mentre ha già lasciato l'Ordine dei medici di Treviso - non ricandidandosi alle ultime elezioni - che l'ha visto presidente e vice per oltre 15 anni. L'ultimo anno di attività come dottore di base è stato inevitabilmente segnato dalla lotta contro l'epidemia da coronavirus. E queste ultime settimane sono contrassegnate in particolare dai timori dei pazienti per la diffusione delle varianti, a partire da quella inglese. «La preoccupazione si avverte tra le persone conferma Gorini ormai è diventata una triste routine: si dà quasi per scontato che l'insorgenza di determinati sintomi indichi un contagio da coronavirus. Anche perché, parallelamente, l'influenza stagionale è quasi scomparsa». Fino a questo momento il centro di Microbiologia di Treviso non ha evidenziato nemmeno un caso. Merito delle mascherine e dei distanziamenti, a quanto pare. «Non è escluso che soprattutto le persone con più fragilità d'ora in poi decidano di continuare a portare la mascherina in determinate situazioni, indipendentemente dall'andamento dell'epidemia da Covid sottolinea Gorini ormai il suo utilizzo è stato sdoganato: non c'è più la vergogna che si poteva vivere fino a qualche tempo fa».

I RICORDI

Quale ricordo resterà di quarant'anni vissuti da medico di famiglia? «Il rapporto con i pazienti che ti danno fiducia e che mettono la loro vita nelle tue mani è impagabile conclude la medicina del territorio salva la vita alle persone, giorno dopo giorno. Non succede solamente quando ci sono problemi acuti. L'epidemia da coronavirus lo ha purtroppo dimostrato in modo chiarissimo. Per quanto mi riguarda, non dimenticherò mai in particolare le sette volte nelle quali ho pensato che se non fossi arrivato in tempo quei pazienti sarebbero morti». (m.fav)

