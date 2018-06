«Goldin? Gli parlerò, ho progetti interessanti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONITREVISO Mario Conte non si è impressionato davanti all'annuncio di Marco Goldin, arrivato un po' a sorpresa, di voler abbandonare l'organizzazione delle mostre per un paio d'anni. Un annuncio caduto nei giorni del suo insediamento a sindaco, che ha suscitato molto clamore. Ma che sembra non intaccare i progetti per il rilancio turistico e culturale della città. Anche perché Conte è convinto che, trovando la giusta chiave, è possibile fargli cambiare idea.«Nei prossimi giorni incontrerò Goldin - annuncia il nuovo sindaco - lo...