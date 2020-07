GODEGA

Telefoni muti da 12 giorni. Protestano i residenti di via Bosco, stradina a poca distanza dal centro di Godega. La stranezza, rilevata da un residente nei giorni scorsi, è che al proprio numero di telefono di casa risponda un signore di Vicenza. Numerose le chiamate di segnalazione del guasto e di sollecito al ripristino della linea fatte a partire dal 2 luglio dalle famiglie di via Bosco.

IL PROBLEMA

«Nel corso dell'ultima telefonata, Tim ci aveva promesso il ripristino della linea fissa e dell'adsl entro lunedì 13 luglio. E invece ancora nulla» testimonia Claudio Gava che, oltre a risiedere in via Bosco, ha sempre qui anche un'azienda agricola. «Avendo un negozio prosegue a fine giornata sono tenuto a inviare telematicamente gli scontrini. Dal 2 di luglio, senza connessione ad internet, mi è impossibile». Come lui anche altre famiglie interessate dal guasto hanno contattato la Tim. «Continuiamo a telefonare al numero della Tim e ci sentiamo dire che ripareranno la linea testimoniano - ma sui tempi ancora non ci sono certezze». «Nei giorni scorsi prosegue Gava è arrivato anche un tecnico a casa mia e mi ha detto che è colpa della linea esterna. Perché dunque non ripararla?». Quotidianamente i residenti non mancano di auto-telefonarsi con il cellulare al numero fisso di casa per capire se la linea sia tornata o meno.

LA STRANEZZA

«Sia domenica, sia lunedì racconta Gava composto il numero di casa dall'altro capo del telefono mi ha risposto un tale Giorgio, che mi ha detto che mi rispondeva dal suo telefonino a Vicenza. Come è possibile? Mi fa rabbia che Tim non ci dica quanto dobbiamo attendere, come pure il fatto che dobbiamo sempre interfacciarci con un operatore e non con un referente di zona».

C.B.

