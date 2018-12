Gobbo però avverte «Prima del 2020 niente investimenti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPINIONETREVISO «Di sicuro siamo davanti a una svolta, Garofalo è una persona diversa rispetto a De Poli», Gian Paolo Gobbo, vicepresidente del Consiglio d'amministrazione di Fondazione, è curioso di capire dove porterà la nuova era inaugurata con la nomina del nuovo presidente a Ca' Spineda. Di sicuro crede molto in Garofalo, i due hanno già iniziato a collaborare e hanno idee molto chiare su come trascinare la Fondazione fuori dalle secche in cui si trova.RAPPORTI«Con Garofalo abbiamo già iniziato a lavorare - dice Gobbo - le cose...