Gobbo frena il ritorno di Gentilini «Non si riconosce in questa Lega»

COMUNALI 2018TREVISO «La prima cosa è rispettare la militanza». E i militanti hanno detto no a ogni tipo di accordo. Gian Paolo Gobbo, pur con la solita prudenza, parla chiaro. L'idea di recuperare Giancarlo Gentilini e parte del suo gruppo, non lo entusiasma. Anzi: anche se con grandi giri di parole, fa capire che è decisamente contrario. Nella sua visione di Lega non c'è spazio per i personalismi, il partito viene prima di tutto. Soprattutto in un caso come questo. E i militanti trevigiani, la scorsa settimana, hanno ribadito che il...