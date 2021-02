GLI PSICOLOGI

TREVISO «Quanto successo nelle scorse ore a Vidor è purtroppo l'ennesimo episodio in cui una situazione di difficoltà personale si trasforma in un dramma». A intervenire sulla tragedia avvenuta sabato sera è stato ieri il direttore generale della Usl della Marca, Francesco Benazzi. I casi di depressione e disturbi simili sono in aumento, nel Trevigiano come nel resto d'Italia, e l'azienda sanitaria ha ora deciso di affrontare di petto il problema creando un'apposita equipe di psicologi per sostenere chi è in difficoltà, specie dopo il Covid. Se infatti il dramma del suicidio di Margherita Bandiera ha sconvolto l'intera provincia, d'altro canto quello del disagio psichico è un problema diffuso, che oggi subisce un ulteriore e imponente spinta di crescita a causa dei pesanti effetti della pandemia da coronavirus. Effetti che si sommano alle altre cause che possono portare alla sofferenza psicologica.

«Di certo quelle come il caso che ha portato a questo tremendo epilogo sono situazioni in cui pesano problemi pregressi, ma è innegabile che, in tal senso, il Covid non abbia di certo aiutato prosegue Francesco Benazzi. Inoltre, le conseguenze del lockdown e il difficile ruolo di genitore a volte possono portare a situazioni limite». Una casistica che, secondo i numeri raccolti dalla Usl della Marca, è in crescendo e lo sarà ancor più nel prossimo periodo. «Se guardiamo ai nostri dati, nel 2020 abbiamo avuto molti più accessi nei reparti di Psichiatria, soprattutto di nuove persone fragili e bisognose di aiuto conclude il direttore. Proprio per cercare di intercettare maggiormente coloro che soffrono di depressione o patologie simili, in primis legate alla pandemia in essere, come azienda sanitaria abbiamo affidato al dottor Leonardo Meneghetti, direttore del Dipartimento di salute mentale, l'incarico di formare una equipe di psicologi per sostenere le famiglie in situazioni di difficoltà, per salvare quante più vite umane possibili. Finita l'epidemia ci saranno tante persone con problemi a livello psicologico».

