Gli ospedali perdono due medici a settimana

IL CASOTREVISO L'Usl della Marca perde due medici a settimana. La media dei dottori che lasciano gli ospedali trevigiani è da vertigine. Si tratta per la maggior parte di camici bianchi che a 60 anni sono stanchi delle guardie notturne e delle reperibilità e che vanno in pensione non appena è possibile, quindi prima del termine dei 65 anni: non chiedono più di restare in servizio, come accadeva fino a poco tempo fa. Inoltre mediamente un medico al mese molla l'ospedale pubblico per andare a lavorare in strutture private, dove viene pagato...