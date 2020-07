GLI ORGANICI

TREVISO «Quest'anno purtroppo la maggior parte degli insegnanti sarà precaria. Le graduatorie a esaurimento sono quasi tutte terminate. E di conseguenza, in attesa che vengano svolti in concorsi, non ci sono alternative». A parlare è Barbara Sardella, dirigente dell'ufficio scolastico di Treviso. Sembra una congiunzione astrale. I docenti di ruolo scarseggiano proprio ora che ne servono di più. La moltiplicazione delle aule causata dall'emergenza coronavirus ha costretto le scuole a chiedere più insegnanti. Non solo. Serviranno anche più collaboratori scolastici per controllare gli accessi delle strutture, anche questi moltiplicati per evitare troppi incroci tra i ragazzi. Per non parlare dell'incognita dei cosiddetti lavoratori fragili: i docenti e i bidelli con problemi di salute che a causa del rischio Covid dovranno essere impegnati in attività alternative, non direttamente a contatto con gli studenti.

LE RICHIESTE

Il monitoraggio avviato a livello regionale si è concluso proprio ieri. Le scuole hanno indicato i loro fabbisogni. Alcune hanno chiesto addirittura una decina di insegnanti in più. Stesso discorso per il personale Ata. Le stime dei sindacati collimano: bisognerà nominare mille insegnanti e mille collaboratori scolastici. Ma già si sa che non sarà possibile accontentare tutti. «Le graduatorie provinciali verranno definite entro il 31 agosto fa il punto Sardella si tratta di una sfida difficile, ma contiamo di farcela». Il primo rischio da scongiurare è che i supplenti vengano nominati tra ottobre e novembre. Negli scorsi anni è accaduto più volte. Stiamo parlando però di un'altra era. All'epoca le classi venivano sdoppiate o accorpate a seconda delle necessità. Non era il massimo. Ma era comunque una via per risolvere inghippi temporanei. Poi è arrivato l'uragano coronavirus. Adesso non è più possibile. Gli spazi per gli studenti sono stati calcolati al centimetro. E quindi le sezioni non possono più essere spostate senza troppe difficoltà. Per questo le superiori hanno già iniziato a lavorare sulla definizione dell'orario, fermo restando che tutti cercheranno di mantenere in presenza le classi prime e terze.

LE IDEE

Il turistico Mazzotti, ad esempio, ha messo a punto un piano che prevede classi divise: metà ragazzi seguiranno le lezioni in presenza e l'altra metà si collegherà in diretta da casa. Le parti si invertiranno ogni settimana. In questo modo tutti avranno la stessa proposta. Si andrà avanti così fino a Natale. Poi si vedrà in base all'andamento dell'epidemia. Il Besta, invece, inizialmente aveva cominciato a rivedere l'impegno settimanale, prevedendo di far seguire le lezioni a distanza o di impegnare in modi diversi intere classi per due giorni a settimana. Questo, almeno, quando si pensava che la nuova scuola in Ghirada potesse essere pronta solo tra dicembre e gennaio. Ieri invece la Provincia ha assicurato che sarà adattata al massimo entro il 30 settembre. Di conseguenza le cose potrebbero essere riviste. Il Palladio ha instaurato il numero chiuso. Lo stesso ha fatto il Riccati, che sta lavorando a una soluzione mista per garantire la presenza delle classi prime e terza e una forma di lezioni a distanza per qualche studente degli altri anni, sempre a rotazione. Il Duca degli Abruzzi di Treviso sta mettendo a punto un piano che prevede lezioni a distanza per piccoli gruppi di studenti a rotazione, con cadenza settimanale. Anche il liceo Da Vinci cercherà di far seguire le lezioni in presenza almeno a tutte le prime. Per il resto, una quota di didattica a distanza sarà inevitabile. L'alberghiero Alberini, di contro, sta valutando il doppio turno, di mattina e di pomeriggio, per sfruttare al meglio i laboratori di cucina.

M.F.

