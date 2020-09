GLI INTERVENTI

TREVISO «I ragazzi entreranno in tutte le scuole e cominceranno il percorso didattico in sicurezza. È tutto pronto. Abbiamo dato la priorità agli interventi necessari per raggiungere questo obiettivo. Non è però tutto finito, mancano piccole cose». Il sindaco Mario Conte parla con tono sicuro. Attraverso il programma da 400mila euro è stato possibile adeguare gli asili, le elementari e le medie di Treviso alle misure anti Covid. Mancano ancora piccoli interventi, come la posa della gomma antishock nella materna XXV Aprile. Ma il grosso è fatto.

L'IMPEGNO

«Ringrazio i presidi, gli insegnanti e le famiglie che a loro volta hanno lavorato per sistemare le scuole», sottolinea Conte. «Da lunedì inizierà una fase di sperimentazione. Ci saranno sicuramente dei problemi, ma li sistemeremo in corsa, oggi non possiamo prevedere la perfezione. Ma siamo qui, con un impegno totale». Ieri, intanto, è stata ripulita la facciata della scuola media Felissent che nei giorni scorsi qualcuno aveva ricoperto di scritte e disegni osceni. I ragazzi del Centro edilizia di Treviso l'hanno tirata a nuovo, imparando anche nuove tecniche di pittura. «Sono orgoglioso di loro e del loro lavoro. Loro imparano e costruiscono un futuro, gli scemi perdono tempo scandisce il sindaco ma non deve passare il messaggio che se c'è uno sfigato che imbratta, c'è un bravo ragazzo che pulisce. L'esame di coscienza devono farselo gli incivili. Attraverso le immagini, comunque, ora stiamo risalendo ai responsabili». Adesso alle Felissent è tutto pronto. Nel piazzale asfaltato sono stati tracciati dei quadrati da 25 metri quadrati per accogliere i ragazzi senza fare assembramenti. Anche qui, come in tutte le altre le scuole, si partirà senza supplenti. Ne mancano una ventina in tutto l'istituto comprensivo. Più altri dieci che dovrebbero arrivare in seguito. «Siamo riusciti a sistemare tutti i ragazzi nelle aule tradizionali, rivedendo gli spazi spiega la preside Francesca Magnano prima del personale, abbiamo rivisto la struttura. E con questa, prontamente messa a disposizione, si può partire».

SCINTILLE

A livello generale non manca qualche polemica. Il sindaco Conte ha avuto un botta e risposta via Facebook in particolare sulle condizioni delle scuole elementari Carducci di via del Galletto. «C'è qualche cornacchia che arriva dalle opposizioni taglia corto il primo cittadino alle Carducci c'era una lavagna non installata. Adesso è sistemata. Ma ricordo che se anche dovesse mancare qualche piccolo dettaglio, non è colpa di nessuno. C'è stata una corsa contro il tempo per garantire spazi e accessibilità in modo sicuro. Tutti gli interventi sono stati concordati con i dirigenti scolastici. L'elenco che i presidi ci hanno mandato è stato soddisfatto al 98%. Ci sono le condizioni per poter cominciare. Mi auguro che le opposizioni non restino ad aspettare il primo problema. Se sanno che manca qualcosa, lo segnalino: lo sistemiamo. L'unico interesse deve essere il bene dei ragazzi».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

