GLI INQUIRENTITREVISO «Le risultanze dell'autopsia sono chiare: morte naturale e non per cause violente. Per questo è stata la stessa Procura a chiedere al gip la revoca immediata delle misure cautelari. Ora resta però da chiarire quello che è successo quando Sartor ha avuto l'attacco cardiaco». Michele Dalla Costa, procuratore della Repubblica di Treviso, spiega così la decisione del pubblico ministero Valeria Brunetti di trasmettere al gip Gianluigi Zulian l'esito dell'autopsia condotta ieri mattina sul corpo di Alessandro Sartor e la...