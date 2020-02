L'ASSEMBLEA

CONEGLIANO Gli inquilini delle case di edilizia residenziale pubblica vogliono chiarezza, rassicurazioni e rispetto. Ieri quelli della zona coneglianese si sono ritrovati all'assemblea indetta da Sicet Cisl per provare a capire cosa li aspetta dopo l'entrata in vigore delle modifiche alla legge regionale in materia. Quello che li preoccupa maggiormente è l'incremento del canone mensile. C'è chi ha avuto un aumento di 450 euro e ora dovrebbe pagare 581 euro al mese con uno stipendio di 800 euro e due figli, seppure maggiorenni, a carico. «E per di più per una casa che cade letteralmente a pezzi riferisce un'inquilina della palazzina di via Armellini a Conegliano Con balconi che crollano, tanto che il parcheggio sottostante, lungo la strada, è stato transennato perché i calcinacci crollati alcuni mesi fa hanno danneggiato un'auto. Con caldaie non a norma, infiltrazioni e topi. Mi sono già rivolta tante volte al Comune, ma senza ottenere nulla, nemmeno una risposta». Quello della manutenzione della case popolari è l'altro grosso problema. «La casa assegnata ai miei genitori ha raccontato una ragazza coneglianese è degli anni Cinquanta. I miei si sono sempre fatti carico dei lavori, caldaie, pavimenti, infissi, perché l'Ater non se ne è mai occupata. Ora ci vivono mio papà che ha 80 anni e mio fratello e con la prima modifica della legge, che aveva stabilito un Isee massimo di 20mila euro, avrebbero dovuto lasciare la casa. Ora che succederà? Possono stare tranquilli?».

RISPOSTE

Pietro Scomparin, segretario generale del Sicet Veneto, l'ha rassicurata: «l'Isee è stato alzato e portato a 35mila euro ed inoltre se c'è un componente famigliare over 65 il diritto alla casa non decade». Grazie alla mobilitazione e alle iniziative messe in campo dai sindacati e dagli inquilini, i limiti massimi per evitare la decadenza dal diritto alla casa sono stati innalzati rispettivamente a 35mila euro per chi è già assegnatario e a 26mila euro per i nuovi. Chi supera questi limiti decadrà dal diritto all'alloggio, salvo i casi in cui in famiglia ci sia un over 65 o un non autosufficiente o un disabile grave. C'erano anche diversi pensionati, molto preoccupati degli aumenti ricevuti. Con le recenti modifiche apportate alla legge, in parte verranno rimborsati. «Il rimborso avverrà a conguaglio nei prossimi mesi», li ha rassicurati Scomparin. Sono state inoltre introdotte una franchigia sui risparmi, per i nuclei familiari più fragili, che tenga conto del piccolo patrimonio accantonato per le necessità familiari; la neutralizzazione dell'Iva che sarà assorbita nel canone e così non graverà sugli inquilini; la riduzione delle quotazioni dell'Omi (Osservatorio del mercato immobiliare) in modo da tenere conto delle caratteristiche reali dell'edificio e lo scorporo dal calcolo di eventuali patrimoni immobiliari infruttuosi e inalienabili. Importante è stato anche stabilire che il calcolo del nuovo canone venga effettuato sulla base della superficie utile massima. «Mi ritengo soddisfatto dei risultati ottenuti ha detto Scomparin - anche se avrei preferito che il limite per la decadenza per gli attuali assegnatari fosse rimasto un po' più basso, al fine di liberare delle abitazioni per dare qualche risposta a chi da anni sta attendendo una casa ERP».

Elisa Giraud

