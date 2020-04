GLI INDUSTRIALI

MONASTIER Due imprenditori legati al territorio ma dallo sguardo lungimirante, ben oltre i confini locali e nazionali. Due capitani d'industria, ai quali il coronavirus non ha fatto però alcuno sconto. La Marca piange la scomparsa di Luigi Feltrin, 85 anni, fondatore della Arper di Monastier, nata nel 1989 e oggi realtà internazionale nell'ambito del design, e Giampaolo Garattoni, 77 anni, socio di maggioranza della Turbosol di Breda di Piave, azienda che produce e commercializza in tutto il mondo macchine per il pompaggio di malte e calcestruzzi. «Con Luigi Feltrin perdiamo un bravo imprenditore, che con tenacia e talento ha fatto nascere un importante gruppo industriale - esprime il cordoglio di tutta l'associazione Maria Cristina Piovesana, presidente di Assindustria Venetocentro di Treviso e Padova -. L'ottimismo, la fiducia nel futuro, il sorriso con cui Luigi incontrava tutti, oggi sembrano purtroppo lontani, in questo periodo così difficile per tutti e che aggiunge ancora più pena al dolore della famiglia nell'estremo saluto. Eppure è da questo sorriso, dall'entusiasmo per la vita che si ha sempre mostrato Luigi che dobbiamo ripartire. Lo ringraziamo anche per questo, nel suo ricordo e nel suo esempio».

L'EPOPEA

La storia di Feltrin è del tutto speciale, quella di un uomo che si è fatto dal nulla. Emigrato giovanissimo dalle campagne trevigiane, prima in Piemonte e poi in Svizzera, grazie a tenacia, sacrificio e onestà, unite a grandissima intelligenza e capacità di visione, è riuscito a creare uno dei gioielli dell'economia trevigiana e italiana nel mondo con la Arper Spa. Feltrin si è spento domenica al centro Civitas Vitae di Vedelago, dopo un periodo di malattia al quale negli ultimi giorni si era aggiunta un'infezione da coronavirus. Lascia una grande eredità valoriale, prima di tutto alla sua famiglia, ma anche alle 260 persone che oggi lavorano per Arper, primaria azienda italiana di design, specializzata in sedute, tavoli e complementi di arredo. Il fondatore era molto amato dai collaboratori, con i quali negli anni aveva sempre mantenuto un rapporto sincero e partecipativo: una presenza quotidiana in azienda la sua, fatta di vicinanza e passione per l'impresa e il prodotto. Luigi, attualmente presidente d'onore, fino al 2016 era stato presidente di Arper, che aveva fondato nel 1989 insieme ai figli Mauro e Claudio, attuale presidente della società e vicepresidente di Assindustria Venetocentro. Nei primi anni di attività la ditta dei Feltrin era specializzata nella produzione di sedie in pelle per conto terzi. La svolta vincente arrivò qualche tempo dopo, sul finire degli anni 90, quando i titolari decisero di passare da una gestione familiare ad una manageriale, proponendosi direttamente al mercato con il marchio di proprietà Arper. «Con mio fratello Mauro e mio figlio Giulio abbiamo potuto lavorare al fianco di mio padre in azienda - lo ricorda il figlio Claudio -. Io più di tutti, e per questo mi sento molto fortunato: questi quarantotto anni mi hanno arricchito in modo impagabile, perché con un maestro così non puoi che migliorare».

IL COMMERCIALISTA

Si è spento invece a Pesaro, sua città d'origine, il ragioniere Giampaolo Garattoni. Aveva 77 anni. Anche nel suo caso è stato il coronavirus a gravare sul suo stato di salute, fino al decesso avvenuto giovedì scorso. Fondatore e titolare di un noto studio commercialistico, imprenditore, persona stimata da tutti noi a livello professionale ma soprattutto umano, è stato, qualche anno fa, il capocordata assieme alla compagine manageriale trevigiana, nella rilevazione dell'azienda Turbosol da un fondo di private equity. Era riuscito, con l'attuale gruppo manageriale, a ridare slancio economico-patrimoniale alla ditta fino a portarla all'utile dopo anni di crisi. La Turbosol è una delle aziende più longeve di Treviso e il prossimo 8 aprile compirà 65 anni di vita. «Ci stavamo preparando per festeggiare questo importante anniversario ma, purtroppo, ci troviamo invece, come tutti, a sperare di festeggiare quanto prima la fine di questa battaglia contro un nemico invisibile che ha fatto mancare tantissime persone e, tra queste anche il nostro presidente del Cda, figura di grande caratura per tutti noi».



