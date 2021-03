IL PROGETTO

TREVISO Al di là della complessa fase attuale, quali potrà essere il futuro dell'economia? E' l'interrogativo a cui cercano di dare una risposta gli industriali di Treviso e Padova. Se, infatti, è difficile prevedere con precisione l'uscita dal tunnel, è già ora possibile capire quali saranno le imprese ad uscirne meglio: quelle che ne prossimi messi avranno saputo cavalcare i trend accelerati dal Covid: transizione tecnologica e digitale, sostenibilità, approccio ai mercati internazionali.

INNOVATION WORKOUT

Le pmi italiane, comprese quelle locali, però, rischiano di partire ad handicap, se è vero, come rilevato da uno studio del Politecnico di Milano, che solo una su quattro può contare su tecnologie e processi produttivi digitalizzati e solo una su dieci ha predisposto un programma globale per guidare l'innovazione 4.0. Accelerare il rinnovamento tecnologico e organizzativo per cogliere la ripresa è proprio l'obiettivo alla base di Innovation Workout, il nuovo progetto strategico di formazione interattiva di Assindustria Venetocentro. L'iniziativa, curata in collaborazione con le piattaforme specializzate Galileo Visionary District e t2i, prevede un programma quindicinale di dibattiti e webinar, della durata di un anno (fino a gennaio 2022), con esperti accademici e aziendali, business leader e casi internazionali, rivolto agli imprenditori, per declinare le molteplici dimensioni dell'innovazione. Ieri l'appuntamento inaugurale Da innovazione tecnologica a innovazione del modello di business, con l'intervento di Nicola Michelon, consigliere delegato di Assindustria Venetocentro per la Ricerca e Innovazione, e le relazioni di Emiliano Fabris, direttore generale e amministratore delegato di Galileo Visionary District e Roberto Santolamazza, direttore generale di t2i. Proprio Michelon ha ribadito come i nuovi colossi dell'economia digitale, come Amazon, abbiano imposto nuovi standard e anche le piccole e medie aziende nostrane, che da sempre hanno fatto dell'eccellenza produttiva il loro punto di forza, non possano più trascurare neanche i servizi pre o post vendita. «Dall'innovazione di prodotto occorre passare all'innovazione di modello di business», ha sintetizzato.

L'ESPERIENZA DEL COVID

«Abbiamo sempre parlato di Industria 4.0 come leva per la competitività- ha dichiarato Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Venetocentro -. L'esperienza drammatica di quest'ultimo anno ha messo in evidenza l'importanza di una flessibilità organizzativa e tecnologica per il cambio di paradigma indispensabile per rimanere nelle filiere internazionali ed accelerare la ripresa. La transizione innovativa e la digitalizzazione è un'urgenza del territorio e del Paese, dobbiamo fare presto. Nello stress pandemico, un terzo delle nostre imprese ha aumentato gli investimenti digitali. La priorità per la nostra associazione è quella di aiutarle, anche attraverso un quadro stabile di incentivi, potenziare le infrastrutture a banda ultra-larga nelle aree non coperte, colmare il gap di competenze, anche attraverso progetti come quello che oggi presentiamo». (M.Z.)

