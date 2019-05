GLI INDIRIZZI TREVISO «Vorremmo che Treviso, Comune riciclone d'Italia,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI INDIRIZZITREVISO «Vorremmo che Treviso, Comune riciclone d'Italia, diventasse il polo di un corso di laurea che si occupi di economica circolare, ovvero della gestione di tecnologie per la produzione di bioplastiche, biogas e trattamento del ciclo delle acque». Poi un corso di laurea per assistenti sociali con competenze infermieristiche, per operare nella sanità sociale e infine un percorso nella tutela dei prodotti agricoli. Così Michele Bugliesi, rettore di Ca' Foscari, ieri a Treviso per i 25 anni di presenza dell'università di...