TREVISO L'emergenza coronavirus fa saltare l'antica fiera di San Gregorio. La mostra-mercato di Valdobbiadene dedicata alle tecnologie per la viticoltura era stata messa in calendario per il 7, 8 e 9 marzo. Si aspettavano 90mila visitatori. Ma alla luce del decreto che impedisce assembramenti per ridurre il rischio di contagi, valido fino a domenica, è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione è stata presa dopo l'incontro di ieri in Provincia tra la prefettura, l'Usl della Marca, l'ufficio scolastico e i sindaci del trevigiano, seduti in auditorium lasciando un posto vuoto tra uno e l'altro per mantenere la distanza di sicurezza anti-contagio di almeno un metro.

LO STOP

Luciano Fregonese, sindaco di Valdobbiadene, aveva cercato una mediazione per la fiera: «Si potrebbe confermare facendo in modo che i visitatori seguano le prescrizioni, stando a distanza l'uno dall'altro». Ma il prefetto Maria Rosaria Laganà ha tagliato la testa al toro: «Sarebbe impossibile mantenere le distanze davanti alle bancarelle». Così è arrivato lo stop. «Una decisione sofferta ma necessaria per tutelare i cittadini specifica Fregonese la festa, comunque, è solo rinviata». L'ordinanza tocca un po' tutto: dalle manifestazioni storiche alle attività quotidiane. A cominciare dai bar. «Due locali mi hanno fatto notare che potrebbero servire solo i posti a sedere rivela il sindaco di Maser, Claudia Benedos molti, però, si fermano a consumare velocemente al banco». Il problema resta aperto. «Mi auguro che su questo arrivi un chiarimento», allarga le braccia il prefetto. I cinema, intanto, restano chiusi. I centri commerciali, di contro, sono aperti. Così come le palestre comunali. «Non isoliamo le microcomunità avverte Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca in ospedale non abbiamo fermato le visite. Usiamo la tessa linea. L'importante è prestare attenzione a chi ha sintomi simil influenzali». Lo stesso Comune di Maser ha dovuto annullare il concorso previsto per oggi per l'assunzione di un impiegato dell'ufficio urbanistica.

RINVII

Discorso identico per la fiera delle piante in programma per il 7 e l'8 marzo a Bessica di Loria. La manifestazione è stata ufficialmente annullata. «Il paradosso è che la nostra fiera conta poco più di un centinaio di espositori sottolinea il sindaco Simone Baggio praticamente la metà del mercato di Montebelluna. Ma quest'ultimo, in quanto mercato, può continuare. La nostra fiera, invece, no». Il prefetto ha evidenziato che una fiera può richiamare persone interessate al settore specifico anche da altri paesi e altre province. E' questa la ratio. Si trova nella stessa situazione il mercatino dell'antiquariato previsto per l'8 marzo a Portobuffolè. Per questa settimana salterà pure il Filò digitale di Breda: il progetto sviluppato in collaborazione con l'Usl che vede dei ragazzini impegnati a insegnare informatica alle persone anziane. Il decreto dà un giro di vite anche nella gipsoteca del Canova a Possagno. «Gli ingressi sono già contingentati specifica Valerio Favero ma le visite guidate raggruppano fino a 40 persone». L'idea è di fare gruppi più piccoli per mantenere le distanze anti-contagio. A Colle Umberto è saltato il doposcuola per i ragazzi. «Cerchiamo un equilibrio. In questo periodo faccio sempre una domanda ai cittadini che mi chiedono se possono realizzare delle iniziative: atu proprio bisogno de farlo desso? No, eora fa da manco rivela il sindaco Sebastiano Coletti detto questo, noi non possiamo fare nulla». A Vidor, infine, per il momento sono riusciti a salvare la gara di mountain bike della Veneto Cup 2020 prevista per l'8 marzo. «Stiamo lavorando per confermarla tira le fila il sindaco Albino Cordiali ma senza docce e senza spogliatoi, che sarebbero i luoghi più a rischio».

