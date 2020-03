LO STUDIO

TREVISO L'analisi della mortalità registrata nell'ospedale Cà Foncello di Treviso a causa del Covid-19 evidenzia come l'età media complessiva dei pazienti deceduti è stata di 85.7 anni (87.3 anni se consideriamo solo i degenti rimasti in Geriatria). Anziani, dunque, e con gravi comorbidità, come la presenza di diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari, portino a una mortalità più elevata.

LA STORIA

Ad analizzare la situazione relativa all'ospedale trevigiano il professore associato di Medicina Interna dell'Università di Padova Marcello Rattazzi e Carlo Agostini, professore ordinario di Medicina Interna dell'Università di Padova e direttore del dipartimento di Medicina interna dell'Usl della Marca. Il 25 febbraio scorso, a soli 4 giorni dal primo caso di Coronavirus diagnosticato in Italia, nel reparto di Geriatria del Ca' Foncello è stata eseguita la prima diagnosi di infezione da Covid-19. La paziente ricoverata dal 7 febbraio era affetta da gravi comorbidità ed è deceduta dopo il trasferimento in Terapia Intensiva. Nei 15 giorni successivi si sono verificati al Cà Foncello, all'interno dei suoi diversi reparti, 26 decessi, di cui nove fra i pazienti degenti in Geriatria. L'età media dei pazienti deceduti è stata di 85.7 anni. «Se consideriamo le comorbidità presenti in questa popolazione si rileva come l'82.6% fosse affetto da precedenti patologie cardiovascolari (inteso come pregresso infarto del miocardio/ictus/scompenso cardiaco), il 47.8% fosse diabetico, il 26.1% con patologia tumorale attiva e il 13% affetto da Bpco, inoltre il 47.8% presentava una storia clinica di decadimento cognitivo/demenza con sindrome di allettamento. Nessuno dei pazienti era solamente Covid-19 positivo senza presenza di comorbità» dicono i due medici. Facendo presente che l'epidemia di Covid-19 si è quindi inserita in una popolazione anziana già portatrice di caratteristiche cliniche che ne giustificano la mortalità».

I RIFERIMENTI CINESI

A fine febbraio sono stati resi disponibili i primi dati clinici di outcome clinico sulla popolazione cinese colpita da Covid-19. Questi dati riportano una mortalità complessiva del 2.3%, recentemente rivista a livello globale intorno al 3.4% da parte del Who (World Health Organization)». I dati indicano come mortalità resti sostanzialmente inferiore all'1% nei soggetti con età inferiore a 50 anni, per incrementare progressivamente all'aumentare della fascia d'età fino a valori dell'8% fra i 70 e 79 anni e del 14.8% negli ultraottantenni.

