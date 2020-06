GLI ESORDI

MASER Attrice e cantante emergente. Vittoria De Paoli, 14 anni, aveva tutte le carte in regola per affermarsi nel mondo dello spettacolo. A soli 10 anni era già diventata una piccola star recitando la sua prima parte da attrice nella fiction Di padre in figlia insieme a Cristiana Capotondi, Stefania Rocca e Alessio Boni andata in onda nel 2016 su Rai Uno. Quattro anni fa per la studentessa di Crespignaga era arrivata la prima volta in tv con attori famosi. Accanto a lei c'è sempre stata mamma Paola, che le aveva fatto sia da mentore che da manager nel periodo in cui la ragazzina aveva intrapreso la carriera di attrice. Ma i primi passi nel mondo dello spettacolo Vittoria aveva iniziato a muoverli da molto piccola.

LA RECITAZIONE

Da bambina era diventata testimonial di un noto marchio di scarpe da ginnastica e il suo volto appariva sui manifesti e totem per un'azienda veneta produttrice di depuratori per l'acqua. Vittoria aveva già le idee chiare per il suo futuro: «Sapeva cosa voleva fare da grande», dichiara un parente. Tanti pomeriggi, ore intere dedicate allo studio della danza, in particolare Hip hop, e poi lezioni di equitazione, batteria, pianoforte, canto e recitazione. Una vita impegnatissima che non le pesava perché «Lo faceva con tanta passione» racconta una zia. Al primo provino la baby star era stata invitata da Mira Topcieva Pozzato del centro Mira Project di Sandrigo a Vicenza dove ne è stato scoperto il talento. E dopo gli anni delle fiction trasmesse dalle reti Rai, aveva messo da parte per un po' la recitazione per intraprendere la carriera di cantante. «Non la vedevo da un paio d'anni perché si era dedicata al canto, ma aveva talento racconta Mira Pozzato sono vicina alla famiglia in questo tragico momento».

IL CANTO

Dalla recitazione al canto, la passione della 14enne era inarrestabile fino ad arrivare, in poco tempo, nella finale in un concorso canoro regionale organizzato da Vania Marconato. La notizia della morte di Vittoria è stata uno choc per i giovani artisti e insegnati dell'adolescente rimasta vittima, sabato sera, di un gravissimo incidente mentre si trovava in sella di una Vespa guidata da un amico di Valdobbiadene. La ragazzina è morta poche ore dopo il ricovero all'ospedale di Conegliano mentre l'amico si trova ancora ricoverato in gravissime condizione al Ca' Foncello di Treviso. «Aveva una voce bellissima» racconta in lacrime la sua maestra di musica, Vania Marconato direttrice della Jaja Music School di Montebelluna. Sabato pomeriggio avrebbe dovuto partecipare ad un flash mob canoro e danzante da indirizzato alla Regione Veneto: «L'avevo sentita e non era venuta perché aveva altri impegni spiega Marconato aveva superato la semifinale del concorso canoro Vocivere Pedemontana Veneta e il 18 luglio avrebbe dovuto disputare la finale con una canzone tratta dal cartone animato Frozen». Aveva partecipato a diverse rappresentazioni, tra cui anche un musical ambientato negli anni Sessanta che doveva andare in scena lo scorso giugno ed è stato rinviato a causa dell'emergenza Covid a settembre. «Era davvero una ragazzina con molto talento aggiunge Marconato molto educata, simpatica e si rendeva sempre disponibile. Siamo tutti quanti devastati da una morte così improvvisa». L'ultima apparizione della ragazzina è di poco più di una settimana fa durante il concorso Vocivivere Pedementana Veneta «È stata un'allieva bravissima, dedicheremo la finale del concorso a Vittoria» chiude l'insegnante. Star emergente nel canto e nella recitazione ma anche una studentessa modello. La 14enne frequentava il primo anno del liceo classico Primo Levi di Montebelluna. Stimata dai professori e compagni di classe, era un'ottima alunna e aveva concluso l'anno scolastico con ottimi voti.

