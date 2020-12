L'INIZIATIVA

TREVISO I verbali delle sanzioni agli ecovandali affissi nelle bacheche dei condomini dove abitano i responsabili. È l'iniziativa del comune contro chi abbandona illegalmente i rifiuti domestici. Una scelta presa in accordo con gli amministratori condominiali. I primi verbali sono già stati appesi all'ingresso del grattacielo di via Pisa, ma la campagna di sensibilizzazione proseguirà anche negli altri luoghi dove si verificano episodi di abbandono. «Sono stati cancellati i dati sensibili dei responsabili ma i verbali così appesi vogliono essere un monito per tutti coloro che non vogliono rispettare le regole - spiega il comandante della Polizia Locale Andrea Gallo -. Anche l'amministratore condominiale, nel caso di via Pisa, sta collaborando per sradicare l'abitudine di alcuni residenti di abbandonare i propri rifiuti nell'area ecologica di fronte al grattacielo». «Il nucleo antidegrado del Comando lavora per individuare e sanzionare chi abbandona i rifiuti in città - aggiunge Gallo - Negli ultimi due giorni sono stati elevati cinque verbali da 400 euro attraverso il riconoscimento dei responsabili grazie agli occhi elettronici». (v.m.)

