LA CIRCOLARE

TREVISO Dieci giorni di astensione dalle udienze per colpa dell'emergenza legata al coronavirus. Era questa l'intenzione degli avvocati trevigiani che ieri pomeriggio avevano deciso di incrociare le braccia disertando i processi fino al 14 marzo prossimo. Sia quelli civili che quelli penali e davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. In serata però è arrivato il contrordine dell'Ordine degli avvocati che con una circolare di rettifica ha sospeso l'astensione perché «sta valutando, unitamente al presidente del Tribunale, di trovare delle soluzioni che tengano in considerazione le molteplici esigenze, prima tra tutte quella di tutela sanitaria di tutti noi operatori». Al di là del passo indietro, il segnale lanciato dall'Ordine è che gli avvocati hanno paura del contagio, e le disposizioni ministeriali sembrano non tenere conto dei pericoli che corrono i Tribunali che sono, anch'essi, luoghi di aggregazione.

LA DECISIONE

Le linee guida del Governo, per quanto riguarda i palazzi di giustizia, sono molto più morbide rispetto a scuole e cinema. Nessuna chiusura, come del resto vale anche per gli altri uffici pubblici. Ma il tribunale non è proprio uguale agli agli uffici pubblici, soprattutto per gli operatori, che siano giudici, cancellieri e, appunto, avvocati. Nella delibera del pomeriggio il Consiglio dell'Ordine sottolineava che «esistono dei focolai d'infezione della malattia Covid-19 anche nella circoscrizione del tribunale di Treviso e che le linee guida emanate dal presidente del Tribunale, per quanto assolutamente condivisibili e condivise, non consentono di garantire la tutela della salute degli utenti privati e degli avvocati». In pratica la struttura non permette di non creare assembramenti di persone o che gli utenti non rispettino la distanza di almeno un metro.

L'ALTERNATIVA

Per questi motivi l'Ordine aveva deciso per l'astensione di dieci giorni. Poi però è tornato sui propri passi, ma il timore di molti legali rimane. Così, nella delibera di ieri sera, ha reso noto che sta stilando una lista di legali iscritti all'albo di Treviso «disponibili a sostituire, a titolo di solidarietà, in udienza i colleghi e le colleghe». Una soluzione per evitare che il Tribunale si blocchi, andando incontro a chi teme il contagio e vuole stare lontano dal palazzo di giustizia. Si legge infatti nell'incipit della delibera: «Per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19».

Giuliano Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA