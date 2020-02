(G.Pav.) Gli avvocati di Gianbruno Cecchin domani mattina si presenteranno in Procura a Treviso per depositare l'atto d'accusa nei confronti dei due parroci che quasi trent'anni fa, secondo il racconto del professore, avrebbero abusato sessualmente di lui nel seminario vescovile. Molti gli episodi descritti dai due legali, uno del foro di Treviso e l'altro di Padova (città dove attualmente vive l'ex assessore Cecchin), denunciati pubblicamente dalla vittima con una lettera inviata, per conoscenza, anche a papa Francesco e ai vertici della Cei. Vessazioni fisiche e psicologiche che al momento trovano riscontro soltanto nelle parole del 48enne, che sostiene però di essere a conoscenza di violenze subite da altre vittime. E non è escluso che, dopo la decisione di Cecchin «liberarsi di quel peso e uscire dall'incubo» decidano di seguirlo. L'ipotesi di reato che si profilerebbe è in ogni caso quella di violenza sessuale, visto che all'epoca dei fatti il professore era sicuramente maggiorenne. Nella lettera ha comunque parlato di pedofilia, come se fosse a conoscenza di episodi in cui le vittime sarebbero state minorenni. Per il momento i legali di Cecchin non hanno rilasciato alcuna dichiarazione.

