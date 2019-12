Gli auguri di Natale in Camera di Commercio

LA CERIMONIA

TREVISO È ormai una consuetudine lo scambio degli auguri in Camera di commercio. E anche quest'anno, la cerimonia ha riunito nel salone del palazzo di piazza Borsa gran parte dei rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, del mondo economico e culturale di tutta la provincia e non solo. A fare gli onori di casa il presidente dell'ente camerale di Treviso e Belluno Mario Pozza: «Ci impegneremo perché il 2020 possa riservare ancora risultati positivi. L'andamento della nostra economia non è quello del passato, anche a causa delle crescenti tensioni internazionali, ma come imprenditori dobbiamo essere ottimisti e come Camera di commercio vogliamo mettere a disposizione tutte le potenzialità del nostro sistema», ha rimarcato, ringraziando dirigenti e personale dell'ente. Insieme a lui, oltre al sindaco Mario Conte, al presidente della Provincia Stefano Marcon, all'assessore Federico Caner in rappresentanza della Regione e al vescovo Michele Tomasi, il prefetto Maria Rosaria Laganà: «Nel 2018, arrivata da poco a Treviso, ho aderito volentieri a questa iniziativa - ha ricordato -. Dopo un anno si è rafforzata l'impressione di essere fortunata nel poter svolgere il mio servizio in questa terra. Le istituzioni ci sono e insieme lavoriamo perché le giuste ambizioni di questo territorio possano realizzarsi in un tessuto sano e nel rispetto della legalità». Alla fine, brindisi per tutti con i prodotti Coldiretti, accompagnati dalla musica degli allievi del Conservatorio Steffani. (m.zan)

