TREVISO Un tavolo per far dialogare gli operatori di settore con modalità nuove. La proposta di Sergio Manfio degli Alcuni piace al mondo delle arti performative trevigiane. Che rilanciano con una disponibilità alla partecipazione. «Con tempi e risorse certe però» sottolineano. Lo spettacolo dal vivo è intanto partito grazie alle sue gambe e con l'aiuto del Comune, come nel caso della rassegna Musei d'estate di Asolomusica. «Un inizio che ci ha commosso - conferma il direttore artistico Federico Pupo -. Grazie anche alla formula della prenotazione on line, che ci ha consentito di ritrovare un pubblico giovane e collaborativo. Modalità meno classiche, e tutti alla fine hanno riportato la sedia all'interno dell'auditorium. L'appello degli Alcuni ha messo in luce una tematica secondo me fondamentale: ci sono sempre stati problemi, ma con il Covid si è capito che la politica in linea generale non conosce i problemi dello spettacolo dal vivo. Quando si parla di cultura, il riferimento è sempre ai musei, ai beni architettonici. Ma il mondo dello spettacolo è infinitamente meno tutelato».

Per Pupo è calzante la metafora del tavolo con quattro gambe. «Però la prima gamba, ovvero la politica, dovrebbe garantire una stabilità data da risorse e tempi certi, non importa quali siano. Perchè la vera crisi non ha colpito tanto le associazioni e le istituzioni, ma i singoli lavoratori, freelance senza copertura e ammortizzatori che oggi si trovano a dover riallacciare faticosamente i rapporti e le relazioni». Sul confronto con gli enti in definitiva è impossibile trovare la condivisione. C'è però un ma. «Gli Stati Generali della cultura sono stati fatti anche dalla precedente amministrazione: ottime le intenzioni, ma senza budget non si va da nessuna parte. E infatti, anche in quell'occasione, ci fu un nulla di fatto».

Mirko Artuso sposa il ragionamento dei Manfio in toto. E ritiene che la perdita maggiore in questi mesi non sia stata quella pecuniaria. «Il grande problema è stato la mancanza di relazioni vere con il pubblico che non si può quantificare con il denaro. Non abbiamo lavorato per mesi e ricominciamo penalizzati dal distanziamento e partendo dalle nostre risorse. Nessun aiuto è previsto per chi la cultura la produce investendo economie private, ma questo non ci deve scoraggiare. Anzi, è una nuova sfida che accettiamo consapevoli del valore che abbiamo per tutta la comunità». Artuso entra anche nel dettaglio della lettera inviata da un gruppo di artisti all'assessorato in merito al bando da 100 mila euro varato dal Comune. «Le critiche sono servite a sottolineare alcune profonde incongruenze esistenti nel bando che in sintesi a fronte di un piccolo contributo per degli spettacoli chiedeva oneri e responsabilità tutte a carico degli artisti che ne beneficiavano e questo non è corretto. Speriamo che questo sia l'inizio di un dialogo costruttivo tra istituzioni e artisti e operatori culturali». E a proposito di scambio e di dialogo il patron del Teatro del Pane conclude con un si pieno alla proposta degli Alcuni. «I tavoli sono sempre utili perchè definiscono ruoli e risorse mi auguro venga istituito al più presto».

