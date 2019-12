Gli artigiani si trasformano in attori per spiegare il mestiere agli studenti

L'INIZIATIVA

TREVISO Alcuni più classici, come il tappezziere o l'acconciatore, altri con un lato artistico come il ceramista o il gioielliere, altri ancora con una declinazione più industriale come il produttore di macchine agricole o di scarpe sportive. Gli artigiani salgono su un palco e raccontano la propria storia e il proprio mestiere: i mille volti di un settore alla base del sistema economico nostrano, ma oggi al centro di una profonda trasformazione. In platea gli studenti delle scuole medie della provincia di Treviso: oltre 2.400 allievi delle classi seconde e terze, in poco più di due mesi, hanno assistito a queste particolari rappresentazioni.

IL PROGETTO

Il progetto Che spettacolo di mestiere, promosso da Confartigianato provinciale in collaborazione con il gruppo Gli Alcuni, infatti, aveva la finalità di far conoscere meglio alle generazioni più giovani (e alle volte scoprire del tutto) le diverse specializzazioni artigiane e il patrimonio di conoscenze che racchiudono, stimolando lo spirito imprenditoriale, promuovendo le opportunità professionali offerte dal settore e, perché no, aiutando i ragazzi nelle prossime scelte riguardo al loro futuro, sia scolastico che lavorativo. Il tutto con una formula il più possibile accattivante e coinvolgente, ovvero attraverso una sorta di piéce teatrale basata sull'interazione tra attori e spettatori con gag, video e quiz a tema e con, al termine dello show, l'assegnazione di un tablet alla classe vincitrice.

GLI APPUNTAMENTI

La tournée è partita da Asolo agli inizi del mese di ottobre, ha fatto tappa al teatro Toniolo di Conegliano, al Binotto di Montebelluna, al Cristallo di Oderzo, al Da Ponte di Vittorio Veneto, al Sant'Anna di Treviso e si è conclusa qualche giorno fa al centro culturale Don Ernesto Bordignon di Castelfranco Veneto. Così, sui vari palcoscenici in giro per la provincia, per un giorno si sono scoperti narratori Italo Bosa (ceramista), Federica Zorzetto (tappezziere), Antonio Padoan (mobiliere), Armando Sartori (carrozziere), Rosella Da Ros (produttrice di macchine agricole), Roberta Marcon (servizi di trasporto persone), Paolo Bassani (edile), Claudia Torresan (calzatura sportiva), Corrado Balliana (gioielliere), Marco e Mara Bellio (ristoratori), Flavio Romanello (antennista), Fabio Cervesato (acconciatore), Maurizio Cattapan (bruciatorista) e Andrea Scapinello (impianti elettrici). L'iniziativa, ribadiscono da Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, rientra tra le molteplici azioni che l'associazione «ha realizzato e sta attuando di concerto con le scuole, di vario ordine e grado, per cercare di facilitare la conoscenza del patrimonio imprenditoriale artigiano, presentandolo nella sua veste attuale con le sue dinamiche evolutive».

