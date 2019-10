CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI APPUNTAMENTITREVISO Ieri, nel suo primo giorno da vescovo, monsignor Michele Tomasi è tornato sui suoi passi. Passi felici, perchè domenica, all'ingresso a Treviso, la prima chiesa ad aprirgli le porte è stata proprio quella di Santa Maria Maggiore. È qui che ha incontrato i giovani. E da qui è partito alla testa della processione che lo ha condotto, tra due ali di folla, fino al Duomo. Per l'ingresso in cattedrale.Ieri, era di nuovo nella chiesa di Santa Maria Maggiore, il più antico santuario mariano della diocesi, per il...