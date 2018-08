CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI APPASSIONATITREVISO Si può regolamentare, selezionare i diversi eventi, concordare per venire incontro alle esigenze di tutti. Ma vietare piazza dei Signori allo sport sarebbe un duro colpo per gli appassionati, ma anche per la città stessa. Di certo, l'idea dell'assessore Silvia Nizzetto («Il salotto di Treviso non può diventare una palestra») non avrà il tifo dei sodalizi sportivi e degli organizzatori delle varie manifestazioni. Dal podismo al salto con l'asta, dal basket alla scherma, dal pattinaggio alle arti marziali, le più...