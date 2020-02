IL TRASLOCO

TREVISO È quasi tutto pronto. E dopo il taglio del nastro della prossima settimana, lunedì 24 febbraio, dai primi di marzo la nuova centrale operativa del Suem 118 di Treviso, passi il gioco di parole, sarà operativa a tutti gli effetti. Il personale dell'unità diretta da Paolo Rosi e coordinata da Alessandro Chies, 87 persone in tutto fra infermieri, medici e operatori tecnici, lascerà l'ala Sud - Est del Ca' Foncello (dov'era stata allestita una sala temporanea dopo la dismissione, dopo quasi 30 anni, della sede storica, dall'altro lato dell'ospedale) per approdare nella nuovissima sede, accanto alla tangenziale di Treviso, all'eliporto e al deposito ambulanze, già presentata nei mesi scorsi come un gioiello di tecnologia ed efficienza. Oltre agli ampi spazi, la struttura (completamente antisismica) è prima di tutto fisicamente distaccata dal resto dell'ospedale (e quindi dalla futura Cittadella della Salute) anche per garantire, in caso di emergenza, una funzionalità operativa indipendente dal presidio ospedaliero: scoppiasse un incendio al Ca' Foncello, per esempio, i soccorsi sarebbero garantiti al cento per cento, senza alcun intoppo. E non è cosa da poco. Il vero fiore all'occhiello sarà però la stanza con le postazioni dedicate agli operatori, dotata di un maxi schermo sul quale monitorare qualsiasi evento critico, geolocalizzare le ambulanze o seguire in diretta le attività di soccorso, anche e soprattutto in caso di grandi calamità naturali, per le quali verrà mobilitato tutto il personale disponibile tramite un sms automatico di allarme.

LE AMBULANZE

Anche il personale medico e infermieristico a disposizione verrà rinforzato nei prossimi mesi, mentre si attende l'arrivo, a primavera, di 19 mezzi dedicati al soccorso, per un valore medio di 100mila euro ciascuno. Si tratta di vere e proprie unità mobili di rianimazione - ha sottolineato l'azienda sanitaria - dotate di un sistema per la compressione meccanica del torace, capace di effettuare il massaggio cardiaco in modo continuo senza essere scompensato dai movimenti dell'ambulanza in corsa. «Uno strumento fondamentale aveva già specificato Paolo Rosi, direttore del Suem 118 : tre anni fa proprio questo sistema montato nell'elisoccorso ci ha permesso di salvare una persona con un massaggio cardiaco durato due ore. Siamo riusciti a portarla da Pieve di Soligo all'unità di Cardiochirurgia di Treviso». All'interno dei nuovi mezzi ci saranno anche un ventilatore polmonare e uno schermo touchscreen per la gestione di tutto l'impianto dell'ossigeno, oltre al navigatore satellitare e al sistema Adas per la guida assistita. Ciliegina sulla torta: i veicoli di ultima generazione avranno quote di emissioni inquinanti decisamente ridotte rispetto ai mezzi attuali.

VOLI NOTTURNI

Altra punta di diamante della nuova sede del 118 è l'eliporto, già in uso da alcuni mesi, dove atterra e decolla Leone 1, l'elicottero di Treviso Emergenze. La nuova piattaforma per l'elisoccorso è la seconda d'Italia per attrezzature, alle spalle solo di quella di Campoformido, in Friuli. Realizzata secondo le indicazioni dell'Enac, è dotata di un grande hangar con pista di rullaggio e servizi logistici annessi. La novità più importante, già realtà dall'anno scorso, sono i voli notturni. Leone 1 è infatti in grado di volare anche con il buio, un fattore importantissimo vista la velocità che può garantire, anche in zone impervie da raggiungere o in situazioni di traffico sulle strade, soccorsi rapidi. Lo scorso anno, in media, il Suem di Treviso è stato in grado di raggiungere ogni target nel giro di 18 minuti, uno dei migliori risultati a livello italiano.

