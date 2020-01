L'ACCUSA

TREVISO Basta pubblicità che esaltano macchine di grande cilindrata e dimensioni come i Suv e che, soprattutto, le indicano come il mezzo migliore per accompagnare i propri figli a scuola. La Fiab Amici della bicicletta di Treviso rilancia questa richiesta assieme a una decine di associazioni che lavorano da sempre per una mobilità più equilibrata e sostenibile. E la campagna contro il Suv riguarda molto da vicino Treviso, come rimarca la stessa Fiab: «A Treviso, una delle città più inquinate d'Italia, l'utilizzo di Suv, che ogni mattina, insieme ai tanti, troppi altri veicoli, intasano la circolazione, è assolutamente spropositato per una cittadina di pianura di impianto medievale, con strade strette, non certo circondata da montagne e sterrati. Senza dimenticare la pericolosità di questi veicoli corazzati: nel caso di incidente con un pedone, un ciclista, o anche un'altra vettura normale, questi hanno sempre la peggio. Per non parlare dell'inquinamento causato dai motori diesel, pur se sedicenti green».

Da qui, al di là dei messaggi pubblicitari, l'invito al Comune di mettere in campo contromisure concrete: «Fiab auspica che, tra le misure atte a ridurre lo smog e l'inquinamento da polveri sottili, per contrastare i cambiamenti climatici, e in ultima analisi, proprio per salvaguardare la salute dei più piccoli, esposti, proprio in macchina e davanti alle scuole, a quantità enormi di inquinanti, l'amministrazione porti avanti iniziative per ridurre il congestionamento del traffico ed incentivare la mobilità sostenibile: strade scolastiche, trasporto pubblico e intermodalità, car pooling tra genitori, e soprattutto pedibus e bike-to-school. Rinnovando l'appello a portare a termine la riforma del Codice della Strada, che prevede le strade scolastiche, (www.stradescolastiche.it), le associazioni, tra cui la FIAB nazionale, hanno chiesto di porre un freno alle troppe pubblicità di auto che inneggiano a comportamenti e stili di vita negativi».

