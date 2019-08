CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI ALTRI LAVORISe il cantiere principale della nuova cittadella sanitaria è quello verso sud, fra l'ospedale attuale e la tangenziale, è altrettanto vero che non è l'unico. Un altro, che a dire il vero non procede a ritmi molto sostenuti, è quello all'altezza dell'entrata vecchia, dove da primavera è in corso di costruzione una nuova rotonda, per agevolare la nuova viabilità della zona. Nuova viabilità che ha già visto una parte fondamentale portata a termine: quella dell'eliminazione delle sbarre e del divieto di circolazione davanti...