Gli alpini in marcia per Walter «La sfilata la dedichiamo a lui»

IL LUTTORIESE Con il passo pesante e il cuore gonfio di dolore hanno sfilato per ricordare e onorare Walter, morto sabato pomeriggio in Valsugana mentre rientrava a casa con il suo scooter da Trento, sede della 91esima adunata degli alpini. Una festa diventata a tinte cupe per le quaranta Penne nere del Gruppo di Riese del quale faceva parte Walter Simeoni, l'alpino di Vallà che fino a poche ore dallo sfilamento era in città con i suoi amici, i suoi compagni, ora sotto choc per l'improvvisa scomparsa del 58enne. «Siamo stati indecisi fino...